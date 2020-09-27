اعتقال مخمور أطلق النار على المارة فى موسكو

وتلقت الشرطة شكوى تفيد بأن شخصا يطلق الرصاص من نافذة أحد المبانى فى كراسنوجورسك من سلاح يشبه البندقية الآلية. وقال مصدر فى الشرطة إنه تم إثر البلاغ، اعتقال رجل مخمور عمره 36 عاما اقتيد للتحقيق.

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