صور : ملابس يمكن ارتدائها فى الخريف

فالجو بالخريف متقلب ما بين دافىء أحياناً وبارد أحيان أخرى، ما يجعل عملية تنسيق الملابس بشكل يومى غير سهلة. ومن الممكن ارتداء القطع السهلة والخفيفة، وذلك من خلال ارتداء بلوفر خفيف واصطحاب سكارف ثقيل أو بليزر لارتدائه في حالة الشعور بالبرد. ويعد الجاكيت الجينز، البليزر، بالإضافة إلى الكارديجان الصوف والمعطف الذى يعد من القطع التى لا غنى عنها فى الخريف، كما يمكنك تنسيقها بأكثر من طريقة للحصول على إطلالة مريحة وجذابة هذا الموسم.

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