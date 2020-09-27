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صور : ملابس يمكن ارتدائها فى الخريف

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إيرينى بهجت 2020-09-27 08:58 0 تبليغ

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فالجو بالخريف متقلب ما بين دافىء أحياناً وبارد أحيان أخرى، ما يجعل عملية تنسيق الملابس بشكل يومى غير سهلة.

 

ومن الممكن ارتداء القطع السهلة والخفيفة، وذلك من خلال ارتداء بلوفر خفيف واصطحاب سكارف ثقيل أو بليزر لارتدائه في حالة الشعور بالبرد.

موضة

 

ويعد الجاكيت الجينز، البليزر، بالإضافة إلى الكارديجان الصوف والمعطف الذى يعد من القطع التى لا غنى عنها فى الخريف، كما يمكنك تنسيقها بأكثر من طريقة للحصول على إطلالة مريحة وجذابة هذا الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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