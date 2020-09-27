منها الاكتئاب .. أضرار الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية

وهناك قائمة بأبرز التحذيرات التى تظهر ضرورة التوقف عن أداء الكثير من التمارين الرياضية، وفقا لموقع "Eat this"، منها:

-صعوبة النوم:

يعانى بعض الأشخاص من صعوبة النوم عند الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية، أو الشعور بالتعب الجسدى والإرهاق فور الاستيقاظ، رغم الحصول على قسط كاف من النوم.

-الإصابة المتكررة:

ممارسة التمارين الرياضية بكثافة طوال الأسبوع، تعرض العضلات إلى الإصابة بالإجهاد، ويزيد الإجهاد العضلى من صعوبة استرخاء العضلات ومرونتها أثناء التمارين.

-الإصابة بالأمراض:

من غير المتوقع أن الجسم يكون أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض عند ممارسة التمارين الرياضية، لكن عدم الحصول على يوم راحة إلى جانب الضغط المستمر واليومى فى التمرين المكثف يؤدى إلى إفراز هرمون الكورتيزول، الذى يؤدى إلى تثبيط جهاز المناعة.

-تقلب المزاج:

الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية يزيد من تعرض الفرد للإصابة بالاكتئاب وتقلب المزاج.

-الإفراط فى تناول الطعام:

تعتبر الشهية المفتوحة إشارة من الجسم على إنتاج هرمون الجوع المعروف باسم هرمون الجريلين، وهو علامة على رغبة الجسم فى تعويض السعرات الحرارية المهدورة أثناء التمارين.