الصين تطلق قمرين صناعيين للرصد البيئى إلى الفضاء

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، فى بيان اليوم، أن صاروخا من طراز "لونج مارش-4 بى" تم إطلاقه الساعة 11:23 صباحا بتوقيت بكين، وحمل القمرين الصناعيين "HJ-2A" و "HJ-2B" إلى المدار المحدد لهما سلفا. ويوفر القمران الصناعيان خدمات تتعلق بحماية البيئة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات، ومراقبة الكوارث الطبيعية، واستغلال الأراضي، وتنظيم وحماية الموارد المائية، والمراقبة الديناميكية لمناطق المحاصيل وتقييم الغلة، وكذلك عمليات الانقاذ الطارئة.

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