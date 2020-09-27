وصفات طبيعية تحمى البشرة من الجفاف فى الخريف

وينصح خبراء التجميل الفتيات باستبدال مستحضرات التجميل بالوصفات الطبيعية التى تقوم بترطيب البشرة خلال فصل الشتاء.

ومن بين تلك الوصفات الطبيعية المهمة للعناية بالبشرة والشفاة خلال الخريف:

-زيت الزيتون:

يجب تحضير كوب من شمع العسل ونصف كوب زيت جوز الهند ونصف كوب زيت زيتون مع 10 قطرات من الزيت العطرى، وغليهم حتى الذوبان ويترك لبيبرد، ثم إضافة زيت جوز الهند والزيتون مع التقليب جيدا ووضع الزيت العطرى وتقليبهم مكررا للحصول على قوام كريمى.

ويوضع الخليط على ابشرة لأجل الحصول على ترطيب وعلاج المشاكل الجلدية، كما يمكن استخدامه ككريم للبشرة.

-جل الصبار:

وضع كوب من جل الصبار مع 12 ملعقة من شمع العسل ونصف كوب من زيت جوز الهند مع نصف كوب زيت لوز و10 قطرات من الزيوت العطرية، وغليهم ثم تسكب الزيوت فى وعاء وترك المزيج حتى يبرد، مع إضافة الزيوت العطرية وجل الصبار، مع التقليب جيداً للحصول على قوام كريمى، ثم تخزين الخليط فى وعاء زجاجى، داخل الثلاجة، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة.