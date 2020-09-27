خطوات تحميك من استعادة الوزن بعد الدايت

يتبع البعض العديد من الحميات الغذائية لأجل فقدان الوزن ووصول الجسم للمعدل الطبيعى بعد فقدان الكيلوجرامات، ولكن قد يتم استعادة الوزن بعد فقدانه بشكل سريع عند سلوك بعض العادات الخاطئة.





يجب على متبعى أنظمة الدايت وقاية أنفسهم من استعادة الوزن وذلك عن طريق اتباع بعض الطرق البسيطة، وفقا لـ "Eat this"، منها:

-فقدان الوزن ببطء:

يفضل اللجوء إلى الحميات الغذائية المناسبة للشخص ولحالته الصحية، والابتعاد عن الحميات القاسية التى تفقد الكثير من الكيلوجرامات فى أيام قليلة.

-حساب السعرات الحرارية:

بعد التوقف عن اتباع الرجيم لا يجب العودة إلى الروتين الغذائي القديم، ولكن من الضرورى حساب السعرات الحرارية لكل وجبة وتناول السعرات اللازمة للجسم دون الإفراط، لأن ذلك يشجع على استعادة الوزن مرة أخرى.

-ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة أحد الأمور الضرورية التى تقى من مشكلة استعادة الوزن مرة أخرى بعد توقف اتباع الأنظمة الغذائية، إذ أنها تحافظ على مستوى الحرق للجسم، وتمنع تراكم الدهون العنيدة التى يصعب التخلص منها.

-مراقبة الوزن:

بعد التوقف عن اتباع الحميات الغذائية يتوقف البعض عن مراقبة الوزن والذى قد يزداد دون ملاحظة الشخص، لذلك يجب مراقبة الوزن بشكل دورى وعند ملاحظة زيادة فى الوزن أو تراكم للدهون فى أحد المناطق التوقف عن العادات الخاطئة ومحاولة تقليل السعرات وزيادة معدل الحرق بممارسة الرياضة وتناول بعض المشروبات التى تساعد على ذلك.

-الحصول على القسط الكافى من النوم:

قلة النوم وعدم الحصول على القسط الكافى للراحة يؤثر على معدل الحرق وعملية التمثيل الغذائى، مما يساعد على سهولة استعادة الوزن، لذلك يجب النوم لعدد ساعات كافية يوميًا وتجنب الإجهاد البدنى والنفسى من أجل المحافظة على الصحة بشكل عام وتجنب زيادة الوزن.