علامات تحذرك من ضعف جهازك المناعى

وهناك بعض العلامات التى تظهر على الفرد وتدل على ضعف الجهاز المناعى والتى جاءت فى موقع "Live strong"، منها:

-التوتر: يؤدى زيادة إفراز هرمون الإجهاد المعروف باسم الكورتيزول، إلى الشعور بالتوتر، ما يثبط من قدرة الجهاز المناعى، على مواجهة البكتيريا والفيروسات المسببة للإصابة بالأمراض.

عدوى الأذن أو الأنف: فى حال الإصابة بعدوى متكررة فى الأذن أو الأنف، فهذه علامة أخرى على ضعف الجهاز المناعى، وفى هذا السياق قال طبيب الأمراض المعدية "بريان تشاو": "إذا تكررت الإصابة بعدوى الأذن الوسطى أو التهاب الجيوب الأنفية من مرتين إلى أربع مرات، فهذا دليل على ضعف جهاز المناعة.

-نزلات البرد:

تشير الإصابة بإحدى الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد المتكررة فى العام الواحد، إلى ضعف قدرة الجهاز المناعى على إنتاج أجسام مضادة ومقاومة الفيروسات.

-الإرهاق الدائم:

فى حال الشعور بالتعب الدائم أو الإرهاق المستمر فهذا يعنى أن الجهاز المناعى ضعيف، وقد يكون دليلًا على الإصابة بأمراض مثل فقر الدم والأنيميا أو اضطراب الغدد الصماء.

-الإمساك المزمن:

الإسهال المستمر أو الإمساك المزمن، كلتا العلامتين دليل على الإصابة بمتلازمة القولون العصبى، وتؤدى اضطرابات الأمعاء إلى ضعف الجهاز المناعى وصعوبة مقاومة الأمراض.