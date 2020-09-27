فيديوجراف .. 7 نصائح لمرضى السكر للوقاية من كورونا

وتضمنت النصائح التى عرضتها الوزارة، عبر فيديوجراف، نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعى، وأن إجراء التحليل مرتين أو ثلاثة فى اليوم، وأن يكون هناك إمدادات كافية سواء من الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر.

كما تضمنت النصائح، الالتزام بمواعيد منتظمة لتناول الطعام والنوم، وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتواصل الدائم مع الفريق الطبى، لمشاهدة النصائح