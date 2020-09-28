فيديو .. رصد أول جمل أبيض فى العالم

ويظهر فى الفيديو 11 جملا بريا تشرب الماء، من بينها جمل أبيض اللون، يعتقد أنه الأول الذى يتم رصده فى العالم، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وقال أحد العاملين فى المحمية الطبيعية، إنه وفق آراء الخبراء الذين فحصوا الفيديو، الجمل الأبيض ينتمى لذات الفصيلة الموجودة فى الموقع.
وتعد الإبل ذات السنامين من الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تندرج بالقائمة الحمراء الخاصة بالاتحاد العالمى للحفاظ على البيئة.
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