صور.. نصائح لفتيات الجامعات عند اختيار ملابسهن فى الخريف

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وهناك بعض الملابس التى لا يجب أن تخلو خزانة منها لكونها من القطع الأساسية للفتاة بالجامعة فى فصل الخريف منها البنطلون الجينز بمختلف ألوانه وموديلاته، وتنورة من النوع البليسية أو الماكسى، والقميص الأبيض والبلوزات والجاكيت الجينز والكارديجان وغيرهم.
ويوجد عدد من النصائح لدى الفتيات عند اختيار إطلالاتهم فى الجامعات، منها:
يجب اختيار نوع قماشة مريحة، وذلك لأن الفتيات سوف تقضين ساعات طويلة فى الجامعة لذلك يجب الاهتمام جيدا بالبحث عن الملابس التى تتميز بأقمشة مناسبة تمتص العرق ولا تشعرك بالحر وتتيح حرية الحركة، لذلك يفضل ارتداء أقمشة القطن أو الكتان أو الشيفون وتجنب البوليستر والأقمشة الصناعية.
ويعتبر الطقس فى هذا الوقت متغير للغاية، فإن كنت من الفتيات التى تشعر بالحر بسرعة يمكنك ارتداء قطعة واحدة مثل فستان عملى كاجوال لعدم الشعور بالحرارة أو ارتداء قطعتين مثل بنطلون جينز وقميص أو تنورة وبلوزة، أما إن كنت تقضين ساعات طويلة فى الجامعة من الصباح للمساء بالطبع ستشعرين بالبرودة، لذا اهتمى بأن يكون معك جاكيت جينز أو كارديجان أو معطف أو شال خفيف كى لا تشعرى بالبرودة فى فصل الخريف.
ولكثرة الحركة خلال اليوم الجامعى يفضل ارتداء الأحذية الرياضية التى تساعد على الظهور فى صورة عصرية والشعور بالراحة أثناء الحركة.
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