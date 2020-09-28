عالم صباحك ومطرحك.. يتصدر تويتر

وعلق يونس على تصدر برنامجه تويتر، وقال: "كعادتنا يوميا عالم صباحك ومطرحك التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين قائلين: "فى عظمة حصلت وبتحصل وهتحصل كل يوم فى صباحك ومطرحك برعاية أحمد يونس"، "خليك فى مكانك فوق".

وقدمت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك مجموعة مختلفة من الأغانى العربية والأجنبية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.