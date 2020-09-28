أحمد حسن وزينب يستعدان لـ فيديوهات جديدة: ترفيهية تبسطكوا

ظهر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب من جديد عبر قناتهما الشخصية على "يوتيوب" عقب إخلاء سبيلهما وتعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، ليعلن بداية جديدة لـ زينب وارتدائها الحجاب، بالإضافة إلى توضيح سبب عدم ظهور إيلين فى الفيديوهات القادمة.





وهنأ أحمد حسن زوجته زينب فى الفيديو على عودتها للحجاب، قائلا لها: "انتى كنتى قبل الحجاب قمر، وبعد الحجاب بقيتى قمرين".

وأشارت إلى رغبتها التى كانت تلح عليها منذ رمضان الماضى حول قرار ارتداء الحجاب، قائلة: "كنت خايفة أموت وأنا بشعرى وكان ضميرى مش مرتاح.. لكن دلوقتى حاسة إن ضميرى مرتاح ومبسوطة بالقرار ده ومش ناوية أقلعه تانى خالص أبدا.. وربنا يثبتنى ويهدينى ويهدى جميع البنات اللى بشعرهم".

واستهدف أحمد حسن من نشر الفيديو بث رسالة معينة لمتابعيه لكونهم قدوة أمامهم، لذلك أراد الإعلان عن ارتداء زينب للحجاب لتشجيع الفتيات الغير محجبات على اتخاذ تلك الخطوة.

وتابع حسن: "الفترة الجاية هتشوفوا أحمد حسن وزينب ناس تانية.. تعالوا نفتح صفحة جديدة هنحاول نقدم حاجات تفيدكوا وبرضة هتكون ترفيهية تبسطكوا .. وفيه قرارات كتير أخدناها فى حياتنا هتشوفوها وهتلاحظوا أد ايه احنا اتغيرنا".

وأضاف: "انسوا أى حاجه فاتت برضه الأول كان الواحد بادىء على اليوتيوب 18 أو 19 سنة .. لكن الواحد كبر دلوقتى 5 سنين واتعلمنا حاجات كتير طول الفترة دى".

وعندما أعلن قراره بعدم ظهور إيلين سواء فى فيديوهات أو صور لها على إنستجرام أو غيره، بدأت زوجته تبكى لذلك أوقف الفيديو لينشر أخر لاحقا يوضح فيه السبب اختفائها.

ونشر أحمد حسن فيديو آخر ليوضح التفاصيل كاملة، وأشار إلى الهدف الرئيسى وراء فيديو تخويف زينب لابنتها، وقال: "كان هدفنا الأساسى الضحك واللعب والهزار مع بنتنا.. وزينب مغيرتش شكلها بوش مرعب.. كل اللى هى عملته انها دهنت وشها أسود وأكيد أصحاب البشرة السوداء مش مرعبين، فلما راحت عشان تشيل إيلين عيطت لأنها معرفتهاش".

وأوضح مدى خوفهم على ابنتهم قائلا: "فى الأول والأخر محدش هيخاف على بنتنا أكتر مننا .. والبنت عايشة أحسن عيشة فى الدنيا واحنا الحمد لله مهتمين بيها أكثر من أى حاجة فى حياتنا، وهدفنا من الفيديوهات مع إيلين هو تدوين الذكريات وليس الشهرة".

وأشار إلى الدور العظيم لمؤسسات الدولة والذى يظهر مدى متابعتهم لعملهم، وقال: "الناس دى شغالة مبتنامش".