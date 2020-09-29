الصحة العالمية : 120 مليون فحص كورونا سريع للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة مساء اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن هذه الفحوصات توفّر نتائج موثوقة خلال 15 إلى 30 دقيقة، بدلاً من ساعات أو أيام.

وأوضح أن ذلك سيٌمكّن من توسيع نطاق الفحوصات، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، والتي لا تحتوي على مختبرات مجهزة، أو عدد كافٍ من العاملين الصحيين المدربين لإجراء اختبارات (بى سى آر).

وأشار، إلى أن الاتفاقية التي وقعت بين مصنعين ومؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية، ستجعل الفحوصات التشخيصية سريعة وسهلة الحمل والاستخدام وجرى تسعيرها حاليًا بحد أقصى 5 دولارات أمريكية لكل وحدة، وهي أرخص بكثير من اختبارات (بى سى آر).