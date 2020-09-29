نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. سيولة بمعظم المحاور ونصائح بتجنب أماكن الزحام

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، اليوم، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأشار إلى الازدحام الذى يشهده محور قناة السويس للمتجه إلى مطلع كوبرى محرم بك فى الإسكندرية.

وأضاف أن هناك إنشاء كوبرى سيارات عند الطريق الزراعى أدى لازدحام عند قلما، كما توجد خطة موضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور لتلك المناطق أهمها الكُنيسة والمنيب، وأعلى الأوتوستراد، والبساتين والمرج.

وأوضح وجود أحجام متفرقة عند محور 26 يوليو من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، وأعمال تطوير عند محطة الجامعة لذلك يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

ونصح مراسل الراديو 9090 بسلوك محور النصر، والقادم من كوبرى أبو وافية إلى حدائق القبة يفضل سلوك شارع مصر والسودان.

كما توجد فى محور جوزيف تيتو بعض الأحجام المرورية، أما فيما يخص الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، تعمل بشكل جيد ومرضى.