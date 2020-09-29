صباحك ومطرحك يرصد أغرب أنواع القهوة.. المشروم والتوابل

وتحدثت الإعلامية سالى سعيد خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 عن أغرب أنواع القهوة.

فهناك نوع من القهوة يسمى قهوة المشروم، والتى تتمتع ببعض الفوائد الصحية منها ضبط مستوى السكر فى الدم وتقليل اضطرابات المعدة.

وتقدم المغرب مشروب القهوة بالتوابل مزيج من التوابل كبذور السمسم، الفلفل الأسود، جوزة الطيب الممزوجة جميعها مع البن، وتسمى أيضا "القهوة العطرية".

وبالسنبة لقهوة البيض هى قهوة شهيرة فى فيتنام، وهى مصنوعة من صفار البيض والحليب المكثف، حيث يتم خلط المكونات معا ثم تُسكب القهوة فوقها.

والقهوة فى فنلندا يتم تقديمها وبداخلها قطعة من جبن لابلاند، وتسمى أيضا بـ"قهوة لابلاند"، أما قهوة إيطاليا يضاف إلى قهوة الإسبريسو الآيس كريم الإيطالى.