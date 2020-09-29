رسميا .. إيقاف لعبة المزرعة السعيدة عبر فيس بوك إلى الأبد

ووفقًا لموقع Engadget التقنى فإن لعبة المزرعة السعيدة كانت عبارة عن محاكاة للزراعة تتيح لملايين اللاعبين عبر فيسبوك اللعب سويا كجيران فى مزارعهم الافتراضية ومساعدة بعضهم البعض مع اهتمام كل منهم بعمليات زرع وحصاد محصوله الزراعى والاعتناء بالحيوانات والطيور وإنتاجها من الأغذية لحصد النقاط والنقود الافتراضية.

من جانبه أوضح zynga أحد مطورى لعبة المزرعة السعيدة أن قرار غلق اللعبة نهائيا لم يكن بالأمر السهل على الجميع، ولكن عدم تطوير شركة أدوبى لبطاقات فلاش بلاير تسبب فى اعتماد القرار.

وعبر ''zynga'' عن شكره لجميع لاعبى المزرعة السعيدة قائلا: " ندرك أن العديد منكم كان معنا منذ البداية وهو ما جعل جميع اللاعبين بمثابة العائلة الكبيرة التى استمتع جميع أفرادها بممارستها مثلما استمتعنا نحن".

يشار إلى أن جميع اللاعبين يمكنهم الاستمتاع بلعبة المزرعة السعيدة حتى السابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، كما بإمكانهم استخدام أى نقاط أو أرصدة متبقية فى حساباتهم قبل حلول الـ 31 من الشهر نفسه.