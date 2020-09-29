اليوم العالمى للقهوة.. مشروب عشقه المصريون وأشعلوا ثورة ضد تحريمه

تحتفل أكثر الدول، يوم 29 سبتمبر، باليوم العالمى للقهوة، والذى أطلقته المنظمة الدولية للقهوة للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعى حول مشاكل مزارعى البن.

عرفت القهوة بأسماء كثيرة، فقد قيل عنها "قحوى"، وربما لا يزال هذا اللفظ مستخدماً عند أهالى مناطق الجبال بالمنطقة الشمالية الشرقية فى الإمارات، ويأتى اللفظ بين "قحوى" أو "قهوى"، ووفى كل الأحوال أحدث هذا المشروب الذى يأتى أصله من شجرة نفّاذة بأنواعها المختلفة اهتماما وعشقا عالميا، فهو مصنوع من بذور محمصة، وتخرج منها النكهات والروائح المتباينة، وترتبط باقتصاد عالمى لسوق البُن العالمى.

أهم مشروب عربى إسلامى

يقول محمد الأرناؤوط، فى كتابه "من التاريخ الثقافى للقهوة والمقاهى"، المنشور عام 2012 فى بيروت: "إن القهوة تتميز عن غيرها من المشروبات بتاريخ ثقافى فى العالم العربى الإسلامى، ولا يمكن أن نجد له مثيلا فى الشاى أو فى غيرها من المشروبات، التى جاءت من موطنها الأصلى إلى هذه المنطقة".

وعن أهمية القهوة فى الثقافة الإسلامية والعربية، يضيف الأرناؤوط: "وربما كانت طبيعة المشروب والهيئة التى كان يشرب فيها وراء هذا الاختلاف الواسع فى الموقف من القهوة، الذى قسم الفقهاء (الأدباء) خلال عدة قرون بما أدى إلى تراكم نتاج فقهى أدبى لايزال يستحق الدراسة، كما أدى إلى حراك اجتماعى نتيجة لظهور بيوت القهوة وما صاحب ذلك من استقطاعها لمظاهر جديدة كالغناء والموسيقى والمسرح الشعبى الحكواتى والكراكوز".

وعشق المصريون القهوة، خاصة الطلاب الذين ارتبطت لديهم بالقدرة على التركيز والسهر وفى أداء الشعائر الدينية، فكان الأزهر بوابة دخول القهوة إلى مصر، ثم انتشرت بعدها فى مصر بسرعة وبدأت التجارة فيها وتقديمها فى المقاهى.

تحريم عثمانى

وفى القرن الخامس عشر، صب العثمانيون فتاويهم وآرائهم المتنطعة على القهوة وعاملوا من يعشقوها أو يرتشفوها كما يعامل الفاسقون والمجرمون وقطاع الطرق، مستندين فى ذلك على فتاوى مشايخ السلطان، الذين أقروا بأن من يجلس فى مجالس القهوة يعد من أراذل الناس؛ لكونها مضرة بالصحة ومذهبة للعقل وتحرض على التخلف عن صلاة الفجر؛ بسبب أنها تدفع للسهر، دون فهم للدين ولا وعى بواقع هذا المشروب الجديد.

مشايخ الدولة العثمانية حشدوا أدلة واهية ونصوصا لا يصح الاستدلال بها فى هذا الأمر، أبرزها أن النبى لم يتناول القهوة، وبالتالى فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار، ولم يكتف فقهاء السلطان بذلك فقط، وغير هذا من الأمور مثل تغييرها لحالة الشخص المزاجية.

وكان أول تحريم صدر من مفتى الدولة العثمانية الأول، شيخ الإسلام أبو السعود أفندى، التى استمدها من فكرة أن القهوة تساعد على السهر، إذًا فهى تؤثر على العقل وهى بالمنكر، فكانت الفتوى التى جاءت بغلق المقاهى وحرمانية احتساء القهوة، ووجد فى عامليه من يؤيده على هذا التحريم.

وكان فحوى الفتوى:"يجتمع الأهالى فى المقاهى بقصد الترفيه والتسلية ولكنهم يحتسون القهوة ويتحدثون بكلام فارغ، ولذلك يجب إغلاق تلك المقاهى، ومن ثم أصدر فتوى بعدم وجوب شرب القهوة".

كراهية المحتل العثمانلى، دفع المصريون للتمرد على فتاوى التشدد، وأفتى الشيخ أحمد السنباطى ومعه بعض فقهاء الشافعية بتحريم شرب القهوة موافقة لفتوى أبو السعود أفندى، وحرض الشيوخ الشرطة على سجن بعض شاربيها مما دفع المصريين الى التجمع أمام بعض المقاهى والتعبير عن رفضهم للفتوى، واعتبر السنباطى عدوا للقهوة وكان أول من تحداه المغتربون القادمون من اليمن للدراسة بالأزهرأ فخرجوا بالمظاهرات وساد الشغب البلاد، وسقط قتيل واحد وطلبوا من السنباطى التراجع عن فتواه فرفض، ودفعت الاضطرابات الدولة العثمانية إلى التنازل عن رأيها المتشدد وبدلا من إصدار فتوى أخرى عينت مفتيا جديدا فى مصر بدلا من السنباطى وأفتى بجواز شرب القهوة.

وأنشئت فى مصر بعد ذلك بيوت القهوة "المقاهى" وانتشرت بشكل واسع، وفى عام 1630 وصل التمرد القسطنطينية فأنشئت بيوت القهوة وانتشرت فى كل دول العالم، حتى أصبحت القهوة فيما بعد شراب المتعة والضيوف ورواة القصص.

وفى عام 1672، أسس باسكال الأرمن المقهى الأول فى باريس، وكان ذلك بالقرب من جسر "نيوف"، وهو ذاته مؤسس مقهى فى لندن عام 1685، حيث اخترع طريقة جديدة لصنع القهوة.

أسطورة الراعى

ولا يتوقف الأمر على أهمية المشروب وانتشاره ومزامنته للتطور الثقافى العربى والإسلامى، بل تدور حوله الأساطير أيضا، وأبرزها "أسطورة الراعى"، والتى تتحدث عن اكتشاف القهوة فى حد ذاته، وتقول إن راعياً للغنم جعل أغنامه تستهلك أثماراً فى مكان ما وهو لا يعلم أنها ثمار بُن القهوة، ليكتسب المرعى حيوية كاملة، وهذا ما أدى إلى فضول الراعى لاكتشاف أثمار الشجرة وبالتالى اكتشف القهوة.

والأسطورة تربط بين الفضول وحب الاكتشاف بالقهوة فى ارتباط ثقافى كثيرا ما يحدث مع هذا المشروب الهمهم، ومنذ تلك الأسطورة الحبشية، أصبحت أكثر المدن المستخدمة للقهوة وهى الأغنى والأكثر استقراراً ونماءً، بل أصبح البُن علامة حضارية وفكرية، ليتمتع الأشخاص الذين يشربونها أمام المتسوقين فى الـ"مولات" من أصحاب الرخاء الاجتماعى والرقى السلوكى، ويلعب فنجان القهوة الأنيق والخزفى والبراق فوق الطاولات وبين أيدى من يصنعها بمهارة، مظهراً من مظاهر العصر.