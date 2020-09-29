اليوم العالمى للقلب.. خطوات بسيطة لحماية من أمراضه

وتعد أمراض القلب السبب الرئيسى للوفيات حول العالم بنسبة تصل إلى 31%، لذلك يستهدف اليوم العالمى للقلب الحفاظ على صحة البشر من خلال اتباع العادات الصحية مثل الرياضة والتغذية السليمة.

و​أمراض القلب غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات لأسباب عدة مثل: العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائى، والتدخين، وقد تؤدى أخيرا إلى توقف عمل القلب، لذا يحتفى العالم فى 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للقلب.

يمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التحكم فى عوامل الخطر السلوكية، منها:

-تقليل تناول الدهون:

يجب تقليل إجمالى ما تتناوله من دهون، وخصوصا الدهون المشبعة والدهون التقابلية، فهما يزيدان من مستويات الكولسترول، وبالتالى فهما مضران للقلب، منها الزبدة والجبن والبسكويت واللحوم الدهنية والسمن وزيت جوز الهند.

-تقليل تناول الملح:

يحتاج الجسم إلى كميات صغيرة من الملح، ولكن الإفراط به يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، والذى يرتبط بأمراض القلب.

-الإقلاع عن التدخين:

تعد أهم الخطوات التى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأن المدخنين لديهم احتمالية للإصابة بنوبة قلبية بما يقرب من ضعف ما هو الحال لدى من لم يدخنوا قط.

التنفس من دخان شخص آخر هو أيضا ضار، فغير المدخنين الذين يعيشون مع مدخنين تكون احتمالية إصابتهم بأمراض القلب أكبر من أولئك الذين لا يوجد حولهم مدخن.

وذلك لأن المواد الضارة الموجودة بالسجائر تتلف بطانة الشرايين ناتجا عنها الترسبات الدهنية، وارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتقليل الأكسجين بالدم وجعله أكثر عرضة للتجلط.

وهناك بعض العادات الإيجابية التى يجب التركيز عليها لحماية القلب من الأمراض المختلفة، منها:

-ممارسة التمارين الرياضية:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول فى الدم وتنقص الوزن وينعكس ذلك على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

-تناول الأغذية الصحية:

النظام الغذائى يمكن أن يحدث فرقا كبيرا فى صحة قلبك، فحوالى ثلث الطعام الذى تتناوله يجب أن يكون من الفواكه والخضروات، وينبغى أن يكون هناك ثلث آخر من الأطعمة النشوية، منها الخبز والحبوب والباستا والأرز والبطاطس.