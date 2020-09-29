تحذير.. الوشم يدمر الغدة الدرقية

كشف علماء من جامعة ساوثرن ميثوديست الأمريكية عن خطورة الوشم وتأثيره السلبى على الغدة الدرقية.

وأوضح العلماء أن الوشم يتسببب فى تدمير الغدة الدرقية وتعطيل تنظيم حرارة الجلد.

وأظهرت نتائج الأبحاث التى أجراها العالم سكوت ديفيس وزوملاؤه، أن لغدد استجابت فى نفس الوقت للحرارة وبدأت فى إفراز العرق فى المناطق الخالية من الوشوم، بينما كانت العملية أبطأ بكثير فى المناطق التى كانت تحتوى على الوشوم، وفق مجلة "Journal of Applied Physiology".

وأشار العلماء أن انتهاك عمل الغدد المفرزة للعرق له تأثير سيئ على التنظيم الحرارى للجسم، وفى نفس الوقت فإن الأشخاص الذين يمتلكون عددا قليلا من الوشوم وعلى مساحة قليلة من الجسم، فإن التأثير السلبى يكون معدوما ولا يوجد شىء يدعو للقلق، ولكن كلما زادت رقعة الوشوم كلما ضعف التعرق وتنظيم درجة حرارة الجسم.