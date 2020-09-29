تقرير: عيب ببطاريات آيفون العاملة بنظام ios 14 يدمرها سريعا

وأوضح تقرير أن هذا العيب الخطير لاحظه عدد كبير من مستخدمى "آيفون" بعد طرحه من قبل شركة "أبل" الأمريكية فى وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية.

وأظهر مستخدمو آيفون أن بطارية "آيفون" باتت تستنفد بصورة أسرع نحو 3% فى الساعة الواحدة.

وأرجع الخبراء تلك المشكلة إلى عيب فنى مصاحب لتحديث "ios 14"، فعند تثبيت التحديث يقوم الهاتف بإعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام، والملفات المخزنة بالهاتف، وهى عملية قد تستمر ساعات عدة أو أيام.

كما أنه قد تواجه هواتف "آيفون" أيضا مشكلة أخرى مرتبطة فى عدم توافق تحديثات التطبيقات والألعاب مع "آى أو إس 14"، علاوة على عمل عدد من الميزات الجديدة التى يمكنها أن تستنزف البطارية أيضا بسرعة كبيرة.

وينصح الخبراء، بضرورة تحديث كافة تطبيقاتهم وألعابهم عقب تثبيت "آى أو إس 14" على هاتفهم، حتى لا تعمل تلك التطبيقات والألعاب فى الخلفية وتستنزف بطارية المستخدم.