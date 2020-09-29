سلسلة مستشفيات أمريكية تسقط ضحية لبرمجية الفدية

استهدف برنامج خبيث واحدة من أكبر السلاسل الطبية فى الولايات المتحدة "UHS"، اليوم الثلاثاء، فى كاليفورنيا وفلوريدا ونورث داكوتا وأريزونا وولايات أخرى، بحسب موقع "TechCrunch" الأمريكى.





البرنامج الخبيث الذى استهدف منشآت UHS يتبع عائلة برمجيات الفدية، طال بيانات ومعلومات للحصول على فدية مقابل الإفراج عنها للشركة التى تمتلك نحو 400 فرع فى الولايات المتحدة، وفق "TechCrunch".

ورفضت مستشفيات UHS تأكيد دفعها فدية مقابل الإفراج عن معلوماتها وبيانها المسروقة، مؤكدة أن شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة كانت غير متصلة بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بـ"أمن تكنولوجيا المعلومات".