مدريد تحتفل بجهود العاملين فى الرعاية الصحية بـ دمية عملاقة

وتصور الدمية العملاقة نموذجا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية المتواجدون فى الخطوط الأمامية لمحاربة كورونا. وتصور الدمية "Supersanitario" عاملة صحية ترتدى عباءة وعلى صدرها حرف "S" فى إشارة إلى شخصية الرجل الخارق "سوبرمان"، وتباع نسخ أصغر من الدمية ويعود ريعها للمستشفيات فى مدريد وبرشلونة، حسبما جاء فى "يورونيوز". من ناحية أخرى، أقيمت فى العاصمة الإسبانية مدريد، مراسم تخليد ضحايا فيروس كورونا، وذلك برفع أعلام إسبانيا فى أحد حدائق مدريد الشهيرة، مع استمرار انتشار الوباء فى البلد الأوروبى الذى مازال يسجل قفزات فى عدد الإصابات اليومية.

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