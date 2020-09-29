إنفوجراف.. أعراض هبوط وظائف القلب

استعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض هبوط وظائف القلب، من خلال إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".



استعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض هبوط وظائف القلب، من خلال إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك". جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمى للقلب، مؤكدة أن من أهم الأعراض ضعف الذاكرة وضيق التنفس وزيادة مرات التبول ليلا وتورم القدم والساقين.

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