فيديو .. أول مقهى للكلاب فى السعودية

ذكر ذلك موقع "يورونيوز" الكندى فى تقرير تحدث فيه عن أن تبنى الحيوانات أصبح أمرا مألوفا فى المملكة، وأصبح بإمكان أصحاب الكلاب فى المملكة العربية السعودية أن يستمتعوا بفنجان قهوة وبجانبهم حيواناتهم الأليفة، فى "مقهى للكلاب"، بحسب الموقع الذى يقول إنه الأول من نوعه.
وتابع الموقع بحسب وكالة "سبوتنيك": "ففى المملكة، تعتبر الكلاب نجسة، على عكس القطط، ويحظر عادة دخولها إلى الأماكن العامة فى البلد"، مضيفا: "إلا أن مقهى "باركنج لوت" الذى فتح أبوابه فى يونيو الماضى فى مدينة الخبر الساحلية، أسعد عشاق الحيوانات".
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