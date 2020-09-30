نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى ونصائح بتجنب محور 26 يوليو

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، اليوم، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وقال مراسل الراديو 9090 إن قطاعات الطرق الدائرية بها أعمال تطوير من أهمها المناطق التى بها أحجام مرتفعة أعلى الدائرى المتجه من الكورنيش إلى الأوتوستراد، وبشتيل والوراق، محذرا القادمين من الزراعى إلى الوراق.

وأعلن الازدحام الذى يشهده محور 26 يوليو، ناصحا بسلوك محور روض الفرج بدلا منه، بالإضافة إلى سلوك بعض المناطق الأخرى مثل منزل أحمد عرابى.

وبالنسبة للقادمين من كوبرى فيصل يفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، وقال بما أن جوزيف تيتو به بعض أعمال التطوير يمكن سلوك جسر السويس لكونه يعمل بشكل جيد.

أما فيما يخص الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، تعمل بشكل جيد ومرضى.