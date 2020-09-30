صور: أليسيا فينتورا .. عارضة أزياء تتميز بالبساطة وعشقها للطبيعة

أليسيا فينتورا ممثلة إيطالية ومقدمة برامج تليفزيونية، بالإضافة إلى دورها كعارضة أزياء. وتألق إليسيا فى مجال عرض الأزياء لما تتمتع به من إطلالات أنثوية أنيقة وبسيطة تجعلها تحتل مكانة كبيرة فى قلوب متابعيها. ومن صورها المتداولة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" تظهر إليسيا وهى تعشق الطبيعة وتمارين التأمل.

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