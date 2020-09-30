بيجو تطلق أقوى سياراتها القياسية

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك احتراق داخلى مع محركين كهربائيين أحدهما على المحور الأمامى والآخر على الخلفى.

ويولد هذا النظام الهجين قوة 360 حصان، وهو ما يجعلها السيارة الأقوى ضمن برامج الإنتاج القياسى للشركة على مر العصور، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة فى غضون 5.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كيلومتر/ساعة.

وتبلغ السيارة مدى السير الكهربائى 42 كيلومتر، مع سرعة قصوى 140 كيومتر/ساعة، وتروج بيجو للسيارة الجديدة من خلال معدل استهلاك 2.03 لتر/100 كيلومتر، وهو ما ينتج عنه 46 جرام/ كيلومتر من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.

ولتعزيز الطابع الرياضى للصالون الرياضية تم إجراء تعديلات على مجموعة التعليق والتجهيز بمكابح فائقة وجنوط قياس 20 بوصة، وتتميز السيارة من خلال ظهور استثنائى للون الأخضر النيون على بعض المكونات الخارجية وخيوط الحياكة فى المقصورة الداخلية، ولكن لم تحدد بيجو حتى الآن سعر السيارة 508 PSE الجديدة.