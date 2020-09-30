أجيال.. طرق حماية الأطفال من كورونا فى الحضانة

وطمأن رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، الأمهات التى تخشى ذهاب الأطفال الحضانة. وشدد على ضرورة توفير أساليب الوقاية من كورونا فى الحضانات مع تعليم الأطفال طريقة حماية أنفسهم من الإصابة. ونصح بضرورة توفير تعلم الأطفال فى الحضانات غسل اليدين وعدم لمس الوجه، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى ومراعاة المسافات وتوفير التهوية. وقال إنه بالرغم من وجود أطفال تعوق الكمامات عملية التنفس لديهم، إلا أن الحضانات يجب أن تعوض ذلك بتوفير طرق الوقاية.

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