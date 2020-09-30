خطوات الاستعداد لـ إنفلونزا فصل الشتاء

وأشارت أخصائية الأمراض المعدية كريستين إنجلويد، إلى بعض الخطوات التى تقلل من احتمالية الإصابة بـ الإنفلونزا فى الشتاء.

وأوضح موقع "Clevelan Dclinic" أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا فى موسم الشتاء، لدوره فى تقليل فرص الإصابة به.

بالإضافة إلى ذلك فإن فيروس "كورونا" ينتشر مثل فيروسات الإنفلونزا، من الرذاذ الذى يخرج من الأنف أو الفم، أو من خلال لمس يدى الشخص المصاب أو وجهه، أو عن طريق لمس أشياء مثل مقابض الأبواب التى لمسها الأشخاص المصابون، لذلك يفضل ارتداء القناع فى الأماكن العامة وغسل اليدين بشكل متكرر والمحافظة على مسافة أمان.

كما يفضل توفير بعض الأدوية المهمة فى المنزل منها خافض حرارة، مسكن آلام، شراب السعال، ميزان حرارة، مضاد التهاب.