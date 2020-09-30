محمد رفعت : عادات تسبب مغص الطفل بعد الولادة

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى خطوات حماية الطفل من المغص بعد الولادة.
وأكد رفعت أن المغص هو ظاهرة شهيرة يعانى بها الأطفال بعد الولادة نتيجة اختلاف طريقة تناول الطعام، وفقا لتناوله مسبقا لطعامه من الحبل السرى.
وأشهر النصائح، التى يجب تنفيذها أثناء الرضاعة لحماية الطفل من المغص، وجوب أن يكون فم الطفل ملتصف بالمنطقة المحيطة بحلمة الثدى وليس من الجنب حتى لايتسرب الهواء إلى بطنه.
وأوضح رفعت انعكاس تأثير طعام الأم على الطفل وإمكانية تسبب المغص له، لذلك حذر الأمهات من تناول التوابل والمشروبات الغازية والكافيين والدهون.
كما أن الألبان الصناعية تعد عاملا مؤثرا على مغص الطفل، وحذر من إعطاء الطفل للأدوية خلال الثلاثة أشهر الأولى إلا عند الضرورة.
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