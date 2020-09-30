عزل 5 ببغاوات بسبب سبهم للجمهور

وعزلت الحديقة 5 ببغاوات الإفريقية رمادية من العرض العام بعد أن بدأوا فى ترديد الشتائم للزوار وهو ما كان يستقبله الجمهور بالضحك مما يشجعهم على ذلك، وفقا لما جاء فى "بى بى سى".
وتم نقلهم إلى أماكن مختلفة بعيدا عن بعضهم البعض بعد عزلهما مرة أخرى أملا التصرف بشكل لائق ونسيان الشتائم وتعلم كلمات جديدة .
وقال ستيف نيكولز، الرئيس التنفيذى لمتنزه لينكولنشاير، للأسف لم يتم تنفيذ هذا تمامًا كما هو مخطط له، حيث إن الببغاوات تقسم على إثارة رد فعل أو استجابة لذلك إذا بدا الناس مصدومين أو ضحكوا من ترتيدها السباب فإن ذلك يشجعهم على فعل ذلك أكثر.
وأوضح إن العمل مع الطيور كان مسليًا للغاية عندما وصلوا لأول مرة ومع ذلك ، إنه من المأمول أن يتخلوا عن هذه العادة عندما يتم عزلهم.
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