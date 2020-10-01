للاستخدامات الشاقة.. أوكيتل تطرح هاتفا جديدا ضد الغبار والماء

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف WP8 Pro الجديد متوافق مع فئات الحماية IP68 و IP69K و MIL-STD-810G، وهو ما يعنى أن الأزرار والمقبس وسماعات الرأس ومنفذ USB تتمتع بمقاومة جيدة للماء، حيث يمكن غمر الهاتف فى الماء لمدة ساعتين فى عمق 1.5 متر.

كما أن الهاتف محمى بشكل كامل ضد الغبار ورذاذ الماء والسقوط من ارتفاع 1.5 متر، فضلا عن القدرة على العمل فى جو حمضى وعندما يكون الضغط المحيط منخفضا.

ويظهر الهاتف بأبعاد 84.7× 178 ميللميتر وسمك 12.7 ميلليمتر، مع شاشة قياس 6.49 بوصة بدقة 1560 × 720 بيكسل.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 و2 و0.3 ميجابكسل، كما تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللى أمبير ساعة مع تدعيم للشحن السريع.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Helio P22 مدعوما بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت مع إمكانية توسيعها عبر بطاقة microSD، ويدعم الهاتف بطاقة SIM مزدوجة.