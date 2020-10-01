أجمل صور لعارضة الأزياء البرازيلية إيزابيلى فونتانا

وعاشت عارضة الأزياء إيزابيلى فونتانا فى البرازيل حتى بلغت 13 عاما، لتنتقل بعدها إلى مدينة ميلانو فى إيطاليا. وتتمتع فونتانا بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة التى تجعلها تظهر فى صورة جذابة لمحبيها، حيث تتميز بـ لون عيونها الزرقاء. وتحرص إيزابيلى على نشر صور لها لمشاركة متابعيها الذى يتخطون حاجز المليون فرد، كما تعشق ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحتها ورشاقتها.

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