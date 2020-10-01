لينوفو تقدم شاشتها ThinkVision T27hv-20 الجديدة

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشتها الجديدة تأتى مزودة بلوحة قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560 x1440 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز، وتمتاز الشاشة الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% وتصل درجة السطوع القصوى إلى 350 قنديلة/م2، ويتم توصيل الشاشة الجديدة بالحواسيب عن طريق منفذ USB-C أو HDMI 1.4 أو DisplayPort 1.2.

وأشارت لينوفو إلى أن شاشتها الجديدة مصممة للاستخدام الاحترافى، ولذلك فإنها تأتى مزودة بكاميرا ويب مدمجة بدقة 1080 بيكسل وميكروفون مانع للضوضاء واثنين من السماعات المدمجة بقدرة 3 وات لكل منهما، حتى يتمكن المستخدم من المشاركة بسهولة فى مؤتمرات الفيديو، وبالإضافة إلى ذلك يوجد منفذ للصوت وحامل قابل للطى يمكن استعماله مع سماعة الرأس.

كما تمتاز الشاشة الجديدة بوظيفة Smart Guard المتطورة، والتى تعمل على جعل الشاشة غير واضحة إذا ابتعد المستخدم عن الشاشة أو نظر بعيدا عنها، ويحدث نفس الأمر إذا اكتشفت الكاميرا المدمجة وجود شخص ما ينظر من خلف المستخدم.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة لينوفو الجديدة على حامل قابل للتدوير والإمالة والتحريك ويتضمن محور USB به منفذ USB-C وأربعة منافذ USB 3.2 من الجيل الأول.

وتعمل وظيفة Smart Energy على توفير الطاقة من خلال إيقاف الشاشة عند ابتعاد المستخدم عن المكتب، وتساعد أيضا فى الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.

وأعلنت لينوفو عن طرح شاشتها ThinkVision T27hv-20 الجديدة في الأسواق العالمية بحلول نهاية يناير المقبل.