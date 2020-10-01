هانى الناظر: تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يحمى من كورونا

أعلن الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، مع اقتراب موسم الشتاء عن أهمية تناول تطعيم الأنفلونزا الموسمية.





وأوضح الناظر بمناسبة بدء فصل الخريف والاستعداد لموسم الشتاء، إمكانية تناول تطعيم الإنفلونزا الموسمية وخصوصا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الذين يزيد أعمارهم عن 6 شهور. وأشار أن ذلك التطعيم يحمى من الإصابة بالإنفلونزا وما تسببه من مضاعفات خصوصا مع انتشار فيروس كورونا، كما نفى الناظر دور تطعيم الإنفلونزا الموسمية فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. ومع إصابة الكثير بالأنفلونزا نتيجة تغيير الفصول، استغل الناظر ذلك محذرا من الاستعانة بمجموعات البرد لتأثيرها السلبى على الجلد وأعضاء الجسم المختلفة، قائلا: "أننا كأطباء أمراض جلدية رصدنا العديد من آثارها الجانبية المؤلمة على الجلد وذلك بالإضافة لمضاعفات أخرى خطيرة على أعضاء الجسم المختلفة، ومن هنا أناشدكم وأحذركم من تناول مجموعات البرد نهائيا وحذروا أصدقائكم".

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