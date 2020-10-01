شدد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وخصوصا فى الأماكن المزدحمة.





ووجه الناظر رسالة للمسؤولين: "السيدات والسادة الشخصيات العامة والمسئولين برجاء عند تواجدكم هذه الأيام فى لقاءات عامة مزدحمة بالناس ومع التقاط صور مجمعة لحضراتكم مع آخرين ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة كما يفعل السيد رئيس الجمهورية حيث يحرص سيادته فى جميع لقاءاته على ارتداء الكمامة ونفس الكلام يفعله السيد رئيس الوزراء". واختتم حديثه للشخصيات العامة والمسؤولين بأنهم قدوة للآخرين، قائلا: "حضراتكم مثل وقدوة للناس وإلا فإن المجهود الذى نقوم به كأطباء ليل نهار لإقناع الناس بإرتداء الكمامة سوف يضيع هباء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يطالب المسؤولين بـ ارتداء الكمامة : حضراتكم مثل وقدوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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