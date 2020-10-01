اليوم العالمى لكبار السن .. الأشخاص فوق الستين يتجاوزون 2 مليار فى 2050

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، فى تصريحات نشرها حساب الأمم المتحدة على "تويتر"، اليوم الخميس: " يحتفل العالم بالذكرى السنوية الـ30 لإعلان اليوم الدولى لكبار السن، ونحن نعاين الأثر الشديد وغير المتناسب الذى لحق بهم من جراء جائحة كوفيد-19، يجب أن يحظى كبار السن بالأولوية فى جهودنا للتغلب على الجائحة".

يوم الأجداد

وفى الرابع عشر من ديسمبر 1990 عام، صوتت جمعية الأمم المتحدة العامة لإقامة يوم 1 أكتوبر ليكون اليوم العالمى للمسنين، وبالفعل كان أول احتفال به عام 1991، أى فى السنة التى تليها مباشرةً.

ويتم الاحتفال باليوم العالمى للمسنين لرفع نسبة الوعى بالمشاكل التى تواجه كبار السن، وأيضاً للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع، هذه الاحتفالية مشابهة ليوم الأجداد فى أمريكا وكندا، واحتفالية التاسع المضاعف فى الصين، ويوم احترام المسنين فى اليابان.

تتلخص أهداف اعتماد اليوم العالمى للمسنين فى التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن، وتعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل، وكذلك تدريب الموظفين فى مجال رعاية كبار السن، وتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن، وحث المنظمات غير الحكومية والأسر؛ لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحى جيد، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل

ونشرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، قالت فيها إن عدد الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 عاما سيكون 2 مليار شخص فى عام 2050، وهو رقم ضخم للغاية.

الإحصائية تتوقع أيضا أن 80% من كبار السن سيتركزون فى المناطق والبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، ما يدفع إلى القلق باعتبار أن هذه الفئة تحتاج عادة إلى رعاية صحية وعناية طبية خاصة، وهو ما تفتقده الدول الفقيرة.

وأشارت إلى الهند تعد مثالا على الدول التى ستتزايد فيها أعداد كبار السن، والتى من المتوقع أن تشهد زيادة فى أعداد هذه الفئة بنسبة 20%.

منظمة الصحة العالمية أوضحت أنه على الرغمن من هذه التخوفات، فإن الهند من الدول التى تعمل على احتواء هذه الزيادة، ببناء المستشفيات وأماكن الرعاية المختلفة.

وعانى فى عام 2017 أكثر من 70% من كبار السن من ضعف الرعاية الصحية، وأكثر من 65% لم يكونوا حتى مظلة إنفاق مستقر أو حظوا بأزمات مالية.