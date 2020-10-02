مواصفات أحدث هواتف Vivo.. الأفضل بسعر رمزى

وجاء الجهاز الأحدث للشركة العالمية، بوزن 200 جرام، بهيكل من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (162/75/8.9) ملم.
ويتميز الهاتف بـ شاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، يتردد 90 هيرتزا.
ويضمن أداءه الممتاز وسرعته فى التعامل مع البيانات والشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت معالج Snapdragon 765G ثمانى النوى مطور بتقنية (7 نانومترات)، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جبعابايت قابلة للتوسيع عبر بطاثات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC.
فيما تم تزويد الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+13+8+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
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