لن نسمح .. تويتر يتخذ إجراء ضد التغريدات التى تتمنى موت ترامب بكورونا

ووفقا لـ"سبوتنيك" الروسية، فإن موقع تويتر أعلن بأنه لا يسمح بالتغريدات التى تتمنى أو تأمل فى الموت أو الأذى الجسدى الخطير أو المرض المميت ضد أى شخص، وأن هذا المحتوى "مخالف لقواعدنا".
وقال تويتر فى تغريدة يوم الجمعة إنه سيقوم بإزالة التغريدات التى تنتهك هذه السياسة. ومن الواضح أن هذه السياسة ستطبق على الأشخاص الذين يتمنون الموت لترامب.
وأوضح تويتر أن هذا لا يعنى تعليق الحسابات تلقائيا، وذلك ردا على وسائل إعلام قالت أنه سيتم تعليق المستخدمين، نقلا عن بيان من تويتر، وهو ما يتعارض قليلاً مع بيان تويتر العام العام على منصته الخاصة.
ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبى العسكرى على متن طائرة هليكوبتر فى وقت سابق اليوم الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.
وأعلن ترامب، فى وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعانى من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك فى تطور يأتى قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 3 نوفمبر.
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