هانى الناظر يحذر من استخدام الماء المغلى فى تحضير الشاى

حذر الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، من استخدام الماء المغلى فى تحضير الشاى، بعدما أثبتت الدراسات أن أوراقه لا تتحمل حرارة الماء الشديدة، وتؤدى إلى تكسير مضادات الأكسدة، والتى تلعب دورًا أساسيًا فى تقوية المناعة.





وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "خطأ نقع فيه عندما نستخدم الماء المغلى فى تحضير الشاى، فقد ثبت علميًا أن أوراقه لا تتحمل حرارة الماء الشديدة والتى تؤدى لتكسر مضادات الأكسدة الموجودة بتلك الأوراق، والتى تلعب دورًا أساسًا فى تقوية الجهاز المناعى، بالإضافة إلى أن الحرارة المرتفعة تفسد النكهة المميزة للشاى، ولهذا ينصح الخبراء بتحضير الشاى باستخدام ماء ساخن لا يتعدى 80 درجة مئوية للحصول على أعلى فائدة صحية منه والاستمتاع بنكهته المميزة". وتابع: "لا تقعوا فى هذا الخطأ، وحذروا أصدقائكم واستمتعوا بمشروبكم الجميل واحفظوا أنفسكم من الأمراض".

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