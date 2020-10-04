عطل مفاجئ فى عمل تطبيق تيليجرام

وأدى تعطل "تيليجرام" إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.

وفى 25 سبتمبر أفاد مستخدمو التطبيق فى روسيا، بوجود خلل فى عمل تطبيق المراسلات

وتوصلت الوكالة إلى وجود عطل فى عمل التطبيق من خلال تتبع موقع "داون ديتيكتر" العالمي، المتخصص فى مراقبة هذا النوع من المشاكل الفنية.

يذكر أن تطبيق "تيليجرام"، كان قد أطلق بواسطة الروسى بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعى فى روسيا vk.com، فى عام 2013.

ويبلغ عدد مستخدمى "تيليجرام" فى الوقت الحالى أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.