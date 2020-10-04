علماء : القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

وبحسب "سبوتنيك"، أظهرت البيانات أن كوكب الأرض فقد ما يصل إلى 60 فى المئة من غلافه الجوى بعد حادثة الاصطدام وظهور القمر.
ووفقا لمجلة " Astrophysical Journal Letters"، فإن الدراسة تضمنت أكثر من 300 محاكاة تم إنشاؤها باستخدام كمبيوتر خارق، ووفقا لهم، فإنه من المعتقد أن كوكبا بحجم المريخ اصطدم بالأرض قبل حوالى 4.5 مليار سنة.
ودرس العلماء مئات السيناريوهات المختلفة من حيث زاوية وسرعة وقطر وطبيعة الجرم السماوى عند اصطدامه بالأرض، وأظهرت النتائج أن كوكب الأرض فقد من 10 إلى 60 فى المئة من غلافه الجوى.
وقال العلماء إن البيانات التى حصلوا عليها مفيدة ليس فقط لدراسة التاريخ القديم، بل تساعد على فهم أفضل لكيفية تأثير الاصطدامات الكونية على الكواكب الصخرية خارج النظام الشمسى.
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