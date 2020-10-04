فيديو .. روبوت يعلم البشر أفضل التمارين الرياضية

وبينما يتم الاعتماد على الروبوتات فى أكثر الصناعة تطورا لإنجاز مهامها فى وقت قياسى، تقوم روبوتات أخرى بالعمل فى المطاعم والمقاهى والمحال التجارية. واتسع مجال الروبوتات ليصل أيضا إلى المجالات العسكرية بعدما أصبح البشر قادرون على تجهيزها بتقنيات متطورة جدا. وبحسب "سبوتنيك"، فى مجال الرياضة أصبحت بعض الروبوتات قادرة على محاكاة البشر فى آداء التمارين الرياضية الصعبة التى يحتاج آداؤها إلى مهارات ومرونة كبيرة. ويرصد ذلك مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكى، مشيرا إلى أن الروبوت الذى يحمل اسم "كينغارو" مصمم على شكل إنسان يمكنه القيام بتمارين البطن وتمارين الضغط وأنواع مختلفة من التمرين الصعبة.

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