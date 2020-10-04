- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وتميل الكثيرات إلى تنسيق البلوفر التريكوه الخفيف مع البنطلون فهو يسهل من الحركة ويمنح مظهرا عصريا.
وخلال فصل الخريف والشتاء ينصح باختيار الألوان الزاهية أو تجربة ارتداء البلوفر بدرجات محايدة مع بنطلون أسود أو جينز بالطريقة التي تشعرك بالراحة مع الحذاء الرياضى.
كما يمكن ارتداء ذلك النوع من البلوفر مع التنورة سواء كانت الماكسى أو البليسيه، بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عالى.
ومع نهاية فصل الخريف وبداية الدخول فى فصل الشتاء يمكنك تجربة إضافة بعض القطع على البلوفر التريكو الخفيف مثل المعاطف أو الجاكيت البومبير أو الفيست الطويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق ارتداء البلوفر الخفيف فى الخريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.