طرق ارتداء البلوفر الخفيف فى الخريف

وتميل الكثيرات إلى تنسيق البلوفر التريكوه الخفيف مع البنطلون فهو يسهل من الحركة ويمنح مظهرا عصريا.

وخلال فصل الخريف والشتاء ينصح باختيار الألوان الزاهية أو تجربة ارتداء البلوفر بدرجات محايدة مع بنطلون أسود أو جينز بالطريقة التي تشعرك بالراحة مع الحذاء الرياضى.

كما يمكن ارتداء ذلك النوع من البلوفر مع التنورة سواء كانت الماكسى أو البليسيه، بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عالى.

ومع نهاية فصل الخريف وبداية الدخول فى فصل الشتاء يمكنك تجربة إضافة بعض القطع على البلوفر التريكو الخفيف مثل المعاطف أو الجاكيت البومبير أو الفيست الطويل.