وتألقت الفلبينية روفا فى مجال عروض الأزياء، لإطلالاتها الأنثوية الأنيقة. وشاركت عام 1993 فى مسابقة ملكة جمال عالم الفلبين وفازت فيها، وحلت فى المركز الوصيفة الثانية فى مسابقة ملكة جمال العالم 1993. فى عام 2003 ، تزوجت روفا من يلماز بيكتاس، رجل أعمال تركى وكان لديهم طفلان، لورين جابرييلا وفينيسيا لوران، وأعلنوا انفصالهم من خلال بيان مشترك فى 8 مايو 2007.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور : أزياء فلبينية على طريقة عارضة الأزياء روفا جوتيريز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.