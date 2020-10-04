فيديو .. فتيات يسرن على الحبال بكعب عال

وبالرغم من ذلك فهناك فتاة صينية تقوم بالمشى على الحبال على ارتفاعات عالية وهى مرتديه حذاء ذو كعب عالى.

ونشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية فيديو توضح فيه أن ذلك النوع من الألعاب يحمل اسم "دواز" وتمتد تاريخها إلى نحو ألفى عام، مشيرة إلى أن ممارستها تحتاج إلى تدريبات لفترات طويلة قبل أن تتمكن من ممارسة اللعبة والمشى على الحبال التى يتم شدها على ارتفاعات كبيرة، ويقوم اللاعب بالمشى عليها دون استخدام أحزمة أمان.

وظهر بالفيديو فتيات عدة فكانت هناك واحدة ترتدى حذاء عاديا وتمسك بيدها عصا طويلة تستخدمه لحفظ توازنها خلال المشى على الحبل، بينما يظهر آخرون يرتدون الكعب العالى، وفريق ثالث يضع رأسه على الحبل وساقيه إلى أعلى.