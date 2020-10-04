الروج_الأحمر يشعل تويتر .. والمصريات: فين بقى التلوث البصرى ؟

ونشر شاب تغريدة منذ يومين تسببت فى استمرار تصدر هاشتاج الروج الأحمر تويتر، بعد قوله: "مفيش مصرية ممكن يليق عليها الروج الأحمر .. فياريت تجربوا حاجة تانية بدل التلوث البصرى اللى بنشوفه". وأثارت التغريدة غضب الكثير من الفتيات اللاتى تفاعلن مع الهاشتاج للرد على تعليق الشباب الذين يرون أن الروج الأحمر فى المصريات يعد تلوثا بصريا، أو مثلما يشبهه البعض بأنه يظهرهن كـ"مصاص دماء". وعلقت الفتيات عبر تويتر من خلال نشر صور لهن بالروج الأحمر، قائلين: "مصرية وبروج أحمر .. فين التلوث البصرى بقى"، "أيوه مين دول بقى اللى مبيلقش عليهم الروج الأحمر"، "يبقى لون الروج الأحمر تاج رأس جميع الألوان". وعلقت أخريات بأن "ممكن تحدد أنهى درجة أحمر اللى مش بتليق علينا بالظبط؟ طبعا متعرفش أن الأحمر درجات أصلا"، "الروج الأحمر عرف منين أنى مصرية"، "حقيقى لما بحط الروج الأحمر ده بحس إنى ليدى مكتملة الأنوثة". يعد اللون الأحمر هو اللون العالمى المفضل للكثيرين، حيث يناسب كافة أنواع وألوان البشرة، تبدو المرأة بالروج الأحمر جذابة وأنيقة وخصوصا لصاحبات البشرة السمراء.

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