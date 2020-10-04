فيديو: انطلاق مسابقة حمل الزوجات فى المجر

وتتضمن المسابقة حمل الزوج لزوجته والسير بها لمسافات مع تخطى الصعاب والتحديات مثل مرورهم فى برك المياه، وفقا لما جاء فى "رويترز". وخلال التحديات سوف تتساقط النساء من أزواجهن، ومن ينجح فى حمل زوجته حتى نهاية التحديات يفوز فى مسابقة "حمل الزوجات".

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