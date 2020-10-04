مع اقتراب الشتاء .. أطعمة تقوى مناعتك وتحميك من الأمراض الفيروسية

وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى للحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، وفقا لموقع "healthline" منها.
-الكركم:
يحتوى الكركم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من النباتات المميزة، فى تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به، كالعدوى الفيروسية.
-الزنجبيل:
يعد من التوابل التى بها نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، وثبتت كفائته فى علاج العديد من الأمراض وأبرزها نزلات البرد الشديدة، والانفلونزا.
-السبانخ:
تعد من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهى تحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وفيتامين "أ ".
-العسل:
يعد من الأطعمة الهامة التى تعمل على تقوية الجهاز، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، ولذا ينصح بتناول ملعقة منه يوميا فى الصباح.
-الليمون:
يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يقوى الجهاز المناعى، ويقلل من فرص الإصابة بالبرد ونزلات الأنفلونزا.
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