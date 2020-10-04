سمكة الزرد .. علاج جديد لـ العمى

وأشارت الأبحاث إلى تمكن ذلك النوع من الأسماك من إعادة أجزاء الجسم المفقودة أو التالفة بما فى ذلك شبكية العين.
وأوضح العلماء أن شبكية العين هى أكثر أسباب العمى شيوعا، ولكن تتمكن سمكة الزرد استعادته خلال أسبوع.
وفقا للبروفيسور جيمس باتون، فإن مادة كيميائية فى دماغ الأسماك تعمل على تحريك الخلايا التى "تهاجر" إلى الأعضاء التالفة وتصلحها فى الوقت نفسه، ولاحظ العلماء أن حوالى 70٪ من جينات هذه الأسماك تشبه البشر.
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